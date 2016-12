Toda la humedad en el aire

Antes de que den las siete, el termómetro muestra 20 grados pegajosos. Pero no hace tanto calor. Se estima que la temperatura máxima trepe a los 28 grados.

Entre las nubes de arriba y el agua estancada de abajo, el aire quedó cargadísimo de una humedad que se puede respirar desde temprano. Se siente en el cuerpo porque lo deja pegajoso. Hoy se mantiene la posibilidad de la lluvia. Esperemos que no y que un sol tímido empiece a secar la tierra.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo