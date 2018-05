Todo lo que hay que saber en la previa del duelo en el Coloso

El dato de la semana: La gran noticia es el regreso de Luis Leal quien se recuperó de la lesión e ingresará en el ataque. Además, Rivero reemplazará al suspendido Bernardello y Sills entrará en el medio. La única duda es Nadalín o Cacciabue en el lateral derecho.



Historial: Jugaron 4 partidos (3 en Varela y 1 en Rosario) con la particularidad que fueron todos triunfos de Defensa por 1 a 0.



El árbitro: Será Andrés Merlos quien dirigió 4 veces a Newell's y La Lepra no perdió (ganó 1 y empató 3).



El banco: Pocrnjic, Varela, Nadalín o Cacciabue, Evangelista, D. Rodríguez, Torres y Cabrera serán los suplentes rojinegros.



Las entradas: Se venden en las boleterías de la puerta 6 del Coloso desde las 9. Los precios son los siguientes: generales no socios $320 y plateas a partir de $100 para socios y de $420 para no socios.



La reserva: Se jugará el lunes a las 15 en Bella Vista. Los de Bidoglio acumulan 11 juegos sin victorias.



El recuerdo: El único partido que estos equipos disputaron en Rosario lo ganó el Halcón con tanto de Martínez.