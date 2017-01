Todo lo que tenés que saber sobre los orzuelos

Si aparece algún otro síntoma que produce molestias o preocupación no dudes en acudir al médico para que éste te explique cuál es el mejor tratamiento y seguimiento del orzuelo. Asimismo, si la curación del orzuelo dura más de 20 días también es aconsejable que se acuda al médico para evitar cualquier otra posible complicación.

Aunque la curación del orzuelo suele ser exitosa y no conlleva complicaciones, pueden aparecer algunos síntomas que requieran la intervención de un médico. Asimismo, algunos de estos síntomas afectan directamente a la función que realiza el ojo provocando problemas de visión o enrojecimiento del mismo.

Los orzuelos no traen consigo ninguna consecuencia grave, ya que son benignos. Su duración dependerá de la reacción del ojo ante el tratamiento pero suele curarse en un período máximo de 20 días.

El tratamiento casero más eficaz es la humedad. Para ello, se pueden usar telas o paños mojados y calentarlos para después aplicarlos en la zona afectada. Este proceso se puede realizar dos o tres veces al día pero el tiempo de aplicación no debe superar los quince minutos. Además de este tratamiento casero, el orzuelo puede curarse mediante antibióticos recetados por el médico que se suelen presentar en forma de gotas. Son muy útiles y contribuyen a prevenir conjuntivitis.

Los orzuelos pueden tratarse con ungüentos caseros. Si bien es importante no tratar de explotar la glándula inflamada para que la grasa acumulada salga. Es necesario que el líquido o la grasa que contiene el orzuelo desaparezca de manera progresiva, sin acelerar el proceso.

Otra recomendación es reducir el uso de maquillaje en la zona y, cuando este se aplique, limpiar los ojos antes de dormir para que la suciedad no se extienda durante la noche.

Los orzuelos se consideran protuberancias de los párpados. En realidad, sólo existen dos tipos de orzuelos, orzuelo interno o externo, aunque también existen tipos de protuberancias, como quistes que contienen líquido o papilomas que no causan daños pero si molestias en la visión.

El principal síntoma es la inflamación de una de las zonas del párpado, es habitual que se sitúen en los bordes de los mismos. Además, el ojo puede mostrarse más sensible a la luz. Normalmente, se produce un lagrimeo del ojo puesto que se tiene la sensación de molestia e irritabilidad que puede producir escozor.

