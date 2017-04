Todos los datos para esperar el choque entre la Lepra y el Tiburón

El dato de la semana: El equipo tendrá una sola variante: Nehuén Paz cumplió la sanción y volverá al once en lugar de Voboril. El resto serán los mismos que arrancaron ante El Pincha. Otro dato llamativo es que el Cuerpo Técnico y sus ayudantes debieron viajar en micro a Mar del Plata por los problemas económicos que tiene el club.



Historial: Solo se enfrentaron 2 veces y La Lepra no cayó (triunfo 1 a 0 en Mar del Plata en 2015 y empate 1 a 1 en Rosario en la temporada anterior).



El árbitro: Será Julio Argañaraz quien solamente controló 2 juegos de Newell's y los rojinegros no perdieron (1 empate y 1 triunfo).



El banco: D'Angelo, Voboril, Elías, Prediger, Mansilla, Figueroa e Isnaldo serán los alternativos rojinegros.



La reserva: Jugará el lunes a las 10 en un predio del club marplatense. Los de Vojvoda son los líderes de la divisional.



El recuerdo: La única vez que se enfrentaron en Mar del Plata fue en la segunda fecha del torneo 2015 cuando La Lepra venció 1 a 0 con gol de Maxi.