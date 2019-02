¿Todos los hipertensos son sensibles a la sal?

El porcentaje de pacientes que cumplen con sus tratamientos es muy bajo, lamentablemente; a los seis meses, el 50% de los pacientes abandonan el tratamiento farmacológico.

"Hace pocos años hicimos un estudio en pacientes en prevención secundaria que es cuando el paciente ha tenido un episodio producto de la hipertensión y entra en un esquema de prevención para evitar que el mismo se repita, tomamos a 600 pacientes con un stend colocado; pudimos comprobar que tan sólo el 8% de los pacientes estudiados cumplía con el tratamiento farmacológico, pese a tratarse de pacientes con riesgo aumentado", completa el Dr. Daniel Piskorz.

"El 40% de los hipertensos son sensibles a la sal. Son pacientes con dificultad renal para eliminar el exceso de sodio que ingiere y es esto lo que les genera hipertensión arterial; se da sobre todo en las personas mayores de 60 años quienes agregan su dificultad de eliminar el sodio por la orina por lo cual si ingieren altas cantidades de sodio los convierte en pacientes de mayor cuidado y seguimiento por ser candidatos de sufrir algunos de los eventos cardiovasculares citados", sostiene el entendido.

Cómo controlar el uso de la sal en las comidas

"Lo que no está definido es la mínima dosis de sal. Es un tema en discusión y no está definido. Pero podemos afirmar que entre 5 y 6 gramos de sal de mesa por día es la cantidad con la que nos aseguramos que no aumente el riesgo a generar hipertensión y es la medida con la cual los alimentos tomas un gusta que los hace apetecibles. 5 o 6 gramos representan una cucharita de té al ras para todo el día", finaliza Piskorz.

Daniel Piskorz Médico Cardiólogo. Ex - Presidente de la Federación Argentina de Cardiología Mat.: 8509 / Integrante del Instituto de Cardiología del Sanatorio Británico Consultorios del Británico, Jujuy 1540, Rosario