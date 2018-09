Todos menos Lifschitz: los gobernadores reunidos por el presupuesto

Los gobernadores de la oposición que estaban en duda para la reunión de este martes por el presupuesto 2019 dijeron presentes y al final sólo faltaron a la cita Miguel Lifschitz y Gustavo Bordet (Entre Ríos). Ambos viajaron a Estados Unidos y enviaron a sus ministros de Economía.

La primera reunión comenzó esta mañana, previa a la foto con el presidente Mauricio Macri prevista para las 17 en la Casa Rosada.

Entre los presentes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) están tres mandatarios que, en la previa se especuló que faltarían: Carlos Verna (La Pampa), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Alicia Kirchner (Santa Cruz). También peronistas como Gildo Insfrán (Formosa), Juan Schiaretti (Córdoba) y Juan Manuel Urtubey (Salta).

El objetivo del encuentro preliminar es ultimar detalles de la negociación del presupuesto 2019. Cerca del mediodía se sumó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , para avanzar sobre las medidas más discutidas.

Antes de subir al séptimo piso, donde se realiza el encuentro, el pampeano Verna aclaró que su presencia no era un aval a las políticas del gobierno. "No voy a aceptar la transferencia de los subsidios al transporte ni la tarifa social eléctrica. Mi provincia no tiene déficit. Qué la Nación arregle su déficit", dijo según citó La Nación.

Además, dijo que "es mentira" que esté en riego la gobernabilidad. "Este gobierno tiene gobernabilidad y todos queremos que Macri termine su mandato", completó.

En las últimas horas, la Casa Rosada aceptó postergar la baja del impuesto a los ingresos brutos y subir la alícuota de Bienes Personales para bienes radicados en el exterior.

Lifschitz había adelantado su ausencia a la cita con fuertes críticas a las políticas del gobierno nacional, aunque aclaró que estaría de viaje para este día.