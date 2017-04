"Todos pasan sus documentos por Tribuna Segura, no hay coronita"

Luego del debut del sistema de seguridad Tribuna Segura, el coordinador de Seguridad en Competencias Deportivas y Espectáculos Masivos de la provincia, Diego Maio, informó este lunes que se detuvo a dos personas por identificación falsa y otras dos por estar en la lista de exclusión judicial. Además aseguró que "no hay coronita para nadie, todos pasan por el sistema".

En contacto con Radiópolis (Radio 2) aclaró que los hinchas de Newell's que ingresaron el domingo a colocar banderas "era un grupo de personas que pertenecía a la subcomisión del hincha. El club hizo un pedido especial para que ingresaran".

"Desde el Ministerio aclaramos que mientras se cumplan las medidas de seguridad no nos interesa quiénes ingresan y cómo. No hace a nuestra materia si pagan o no la entrada", agregó.

Por último afirmó que se trató de "una puesta a punto" y que el sistema se aplicará la semana próxima en la cancha de Central.