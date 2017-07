Trabajadores de Mefro Wheels reclaman pagos que prometió Nación

“Hace más de diez meses que estamos atravesando una situación crítica y la misma puede tener en el horizonte un principio de solución con la reapertura de la planta, pero el gobierno nacional no esta cumpliendo con lo que ante la opinión publica se comprometió.

“En julio, solamente 100 de los 150 trabajadores cobraron 9 mil pesos. Otros percibieron solamente el dinero proveniente del Estado provincial, pero hay cerca de 40 compañeros que no han cobrado nada porque algunos hace siete años ya percibieron otro fondo de desempleo y por cuestiones burocráticas Anses no les pagó”, detallaron

