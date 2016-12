Trabajadores de orquestas y coros de Santa Fe reclaman pago de salarios

Por su parte, el secretario de Prensa de Amsafé provincial, Javier Almirón, aseguró en diálogo con el periodista Gustavo Poles (Radio 2), que la Nación transfirió el dinero para el pago de los sueldos en tiempo y forma, por lo cual no se sabe por qué razón la provincia no paga a los trabajadores.

“Lamentablemente los docentes deberemos afrontar nuestra Navidad sin nuestro sueldo. Exigimos al Ministerio de Educación que nos incorpore a la Red de Orquestas y Coros y percibamos nuestro sueldo con horas cátedras y no con contratos de prestación de servicios, igualando la situación laboral con el resto de los compañeros”, manifestaron los reclamantes en un comunicado.

El gremio Amsafé afirmó que el Ministerio de Educación de la provincia no sólo no contempla un cronograma de pago para los docentes contratados, como es el caso de estos trabajadores (situación por la cual nunca saben cuándo perciben su sueldo), sino que en los últimos tres meses cobraron prácticamente a fin de mes.

En el cierre de un año complejo para las orquestas y los coros infantiles de la provincia, alrededor de 50 trabajadores del Colectivo de Trabajadores de Orquestas y Coros de la Provincia de Santa Fe denunciaron que aún no cobraron el sueldo del mes de noviembre.

