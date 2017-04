Trabajar de noche y dormir de día: Tips para adaptarse a esa rutina

Tips . A fin de ayudar a que el cuerpo duerma suficiente, lo primero es ser constante. Acostarse y levantarse todos los días a la misma hora, incluso cuando no se trabaje, porque eso permite al cuerpo adaptarse al horario. Cambiar el horario de sueño en los días en que no se trabaja hace mucho más difícil para el cuerpo ajustarse a la rutina y menos probable que se logre dormir todo lo necesario a medida que avanza el tiempo.

Intentar dormir durante el día, en vez de por la noche, puede ser difícil. Los humanos estamos naturalmente programados para estar despiertos durante el día y dormidos por la noche, según sostiene la Dra. Meghna Mansukhani, Medicina del Sueño de Mayo Clinic en Rochester, en el portal neomundo . No obstante, hay algunas medidas que se pueden tomar para ayudar al cuerpo a ajustarse y conseguir dormir el tiempo necesario.

