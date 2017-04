Tránsito en Rosario: “Está instalada la idea de controles”

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2) el funcionario fue consultado sobre la conducción en la ciudad. Adda consideró que “hay gran cantidad de alcohol pero también hay gran cantidad de controles”. Luego, destacó que en Rosario no hay que lamentar siniestros viales con múltiples víctimas tan impactantes como suelen tener lugar en otros puntos del país.

