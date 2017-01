Tras despidos en Educación, docentes advierten: "Así las clases no empiezan"

En medio de denuncias de despidos masivos y con una pauta salarial –del 18 por ciento– que consideró insuficiente, la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), la rosarina Sonia Alesso, advirtió que con este panorama habrá más protestas gremiales y el ciclo no comenzará normalmente en marzo.

Ctera participó este martes, junto a otros gremios, de un abrazo simbólico al Palacio Pizzurno, para reclamar al dobierno que dé marcha atrás con los despidos en el Ministerio de Educación.

Denunciaron además que la no renovación de los contratos –de 400 trabajadores de programas socioeducativos y 2600 tutores virtuales del programa de capacitación docente Nuestra Escuela– implica el desarme de lo que eran políticas universales de inclusión. Dentro de esas políticas se encuentra el programa de escuelas orquesta, con fuerte presencia en Rosario.

“Este es un gobierno que ajustó en educación, que despidió trabajadores, que subejecutó el Presupuesto Educativo, que no cumple los acuerdos oaritarios, que cierra Programas educativos. No vamos a permitir que destruyan la educación pública; vamos a defender los puestos de trabajo, a defender la escuela pública, a defender a nuestros pibes. Si así terminamos, así las clases no comienzan”, advirtió Sonia Alesso, que habló con el programa Radiópolis, de Radio 2.

Allesso consideró grave la actitud del ministerio, que “incumple el acta paritaria”. “Pedimos que se nos convoque con urgencia a discutir esta situación. Es una locura despedir trabajadores”, dijo

Y advirtió: “Si el gobierno no cambia la forma de resolver cada uno de los temas el comienzo del ciclo lectivo va a ser muy complejo”.