Tras ocho años "digitales", el Jornal do Brasil vuelve al papel

El Jornal do Brasil, un diario de referencia en el periodismo brasileño y fundado en 1881, volvió a circular este domingo en papel, después de ocho años restringido a internet debido a la severa crisis financiera que atravesaba en su momento.



El regreso al papel de uno de los periódicos más tradicionales del país ha sido en una edición de 40 mil ejemplares, distribuidos solamente en Río de Janeiro y en momentos en que esa ciudad pasa por una severa crisis de violencia que ha llevado al Gobierno federal a decretar una intervención en el área de seguridad.



"Río tiene solución. Todos aman Río", dice el principal titular de la edición en papel, que presenta un dibujo del Cristo Redentor que corona el cerro Corcovado y es una de las imágenes más icónicas de la ciudad.



La vuelta de la edición impresa siguió a diversos cambios en la composición societaria del periódico, que en febrero de 2017 fue adquirido por el empresario Omar Resende Peres Filho, quien decidió apostar de nuevo en las rotativas.



El Jornal do Brasil llegó a ser uno de los periódicos con mayor influencia en el país y fue considerado como una "trinchera de la lucha democrática" durante la última dictadura que sufrió el país, entre 1964 y 1985.



El diario fue fundado en 1891 por defensores de la monarquía tras la proclamación de la República y llegó a vender 150 mil ejemplares diarios en sus momentos de auge.



En su vuelta al papel, la jefatura de redacción estará a cargo del veterano periodista Gilberto Menezes Côrtes, quien comenzó sus casi 46 años de carrera en el Jornal do Brasil, a inicios de la década de 1970.



"Ahora estoy frente a la misión más importante de mi vida, que es volver a poner de pie al Jornal do Brasil", declaró Menezes Côrtes en un vídeo difundido para promocionar el regreso del periódico al papel