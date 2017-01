Tratan quemaduras de tercer grado con piel de tilapia

El resultado es una piel flexible y fácil de moldear en una herida, que no tiene que cambiarse tan seguido como ocurre con los vendajes tradicionales, alta en colágeno tipo 1 y húmeda, lo que ayuda a acelerar la cicatrización.

Antes de que la piel de las tilapias sea utilizada sobre la piel de la víctima, los científicos eliminan las escamas, el tejido muscular, las toxinas y el olor a pescado. Los investigadores estiran y cortan la piel del animal en tiras de 10 cm x 20 cm, que luego se almacenan en bancos de refrigeración, a una temperatura de entre 2 y 4º C, donde pueden pasar hasta dos años.

"Hemos estado trabajando en este proyecto durante más de dos años y creemos que llegará el momento en que esta ayuda curativa, viable y de bajo costo, será usada para hacer una diferencia radical a miles de víctimas de quemaduras en países en desarrollo y pobres, ahorrando tiempo, costos en medicamentos y horas de dolor", le dijo a The Sun, el Dr. Marcelo Borges, uno de los cirujanos plásticos que hacen parte del equipo.

