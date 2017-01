Trump y Peña Nieto acordaron no hablar más sobre el muro

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS .

Añadió que Trump y Peña Nieto “también convinieron por ahora ya no hablar públicamente de este controversial tema”.

“Ambos presidentes reconocieron sus claras y muy públicas diferencias de posición en este tema tan sensible, y acordaron resolver estas diferencias como parte de una discusión integral de todos los aspectos de la relación bilateral”, destacó.

"Pero Estados Unidos no puede continuar perdiendo tantos negocios, y millones de gentes perdiendo sus trabajos", advirtió.

“Amamos a los mexicanos, pero México nos ha hecho parecer tontos; tenemos un déficit de 60.000 millones de dólares, una frontera porosa y no voy a permitir que eso pase”, dijo Trump en la Casa Blanca.

La noticia se conoció primero por reportes de fuentes diplomáticas estadounidenses que no incluyeron comentarios sobre el tono, el contenido y los resultados de la conversación, pero horas después la presidencia mexicana confirmó el contacto oficialmente con una declaración y Trump se refirió al asunto en una conferencia de prensa.

Horas después de haber cancelado una reunión “cara a cara”, los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Enrique Peña Nieto, mantuvieron este viernes una conversación telefónica en la que convinieron no hacer más comentarios públicos acerca del espinoso asunto de la construcción de un muro fronterizo, un problema que ahonda la crisis de la relación bilateral.

