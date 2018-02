Tuitazo y masiva marcha al Congreso por el aborto legal

Hace 8 años me promulgué públicablemente a favor de la despenalización del aborto en un artículo que escribí. La empresa de pañales que me contrataba desde hacía 5 años me echó por no retractarme. Es tiempo de dejar atrás tanta hipocresía que causa tantas muertes. #AbortoLegalYa

— Florencia Peña (@Flor_de_P) 19 de febrero de 2018