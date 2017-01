Turistas: Lo que se debe tener en cuenta a la hora de viajar

No se debe exponerlos a temperaturas extremas, en horarios pico siempre utilizando bloqueadores (FS 50), ropa clara y asegurando la hidratación frecuente.

En los viajes al exterior deben asegurarse la provisión de agua y alimentos seguros, tomar medidas de prevención contra los insectos, usar preservativo, completar los esquemas de vacunación y consultar al médico por medidas preventivas específicas de cada destino. Dentro de Argentina, de acuerdo a las regiones visitadas, protegerse del sol en horarios pico, evitar picadura de insectos, especialmente en provincias subtropicales, consumir agua embotellada y alimentos cocidos y usar siempre preservativo en las relaciones sexuales. Evitar acampar en galpones cerrados, o graneros y zonas no habilitadas.

Todo viaje conlleva un cierto riesgo, y esto está dado por el tipo de viajero, la modalidad del viaje y el destino a visitar. Los niños y personas mayores de 65 años, o aquellos con enfermedades de base deben protegerse especialmente. Aquellos destinos donde no se garantice la seguridad, el agua potable, la asistencia médica, o existan enfermedades endémicas llevan a que el viajero deba tomar ciertas precauciones.

Si todavía no saliste de vacaciones, lo más acertado es que hagas una visita a un Médico Infectólogo para que pueda instruirte sobre las cuestiones a tener en cuenta según el tipo de viaje y el destino que visitarás. Si vas a viajar con niños, tendrás que elevar los cuidados y recaudos de salud, y lo adecuado sería realizar una visita a su médico pediatra, quien te informará sobre los pasos previos necesarios según las características del viaje y el estado de salud del menor.

