Un "Patio al río" con muestras, recitales, varieté, dibujos y cine

El recorrido se completa Patiecito, instalado en el Galpón 17, se podrá disfrutar los días viernes desde las 21 de espectáculos de humor y stand up. Y todos los domingos desde las 19 tendrán lugar espectáculos infantiles para compartir en familia.

La programación de recitales contempla shows de Gillespi y Lucio Mantel, Morbo y Mambo, Los cuentos de la buena pipa, Canciones en órbita, Pim Pau, Rock and Walsh y Los Raviolis, y una nueva edición de Oboefest.

