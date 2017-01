Un caballo metió la pata y se armó un debate entre vecinos

Un caballo quedó atrapado en una grieta de una tapa, en inmediaciones de Sarmiento y Garay. Mientras le hacían las curaciones y velaban por su salud, transeúntes y vecinos debatieron entorno a la tracción a sangre y también, hubo referencias a la responsabilidad municipal no sólo por la presencia de animales en las calles sino también mencionaron los pozos que ponen en el peligro a los peatones.

