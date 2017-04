Un chaparrón que desprenda las hojas secas

Unos 12 grados marca el termómetro antes de las 7. Son grados que no se sienten tan abajo, quizás por la humedad que cruza el aire. La temperatura máxima anunciada para hoy es de 20 grados.

El martes avanza despacio entre estrellas y aire templado. No hace falta tanto abrigo para salir sin sol. Sin embargo, el pronóstico anticipa lluvias para todo el día.

