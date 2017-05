Un chico de 13 años murió al chocar con su cuatriciclo

En el cuatriciclo viajaba como acompañante el primo de la víctima, de 17 años, quien no sufrió heridas de consideración.

Por causas que tratan de establecer, el niño perdió el control del pesado vehículo, impactó con su cabeza contra un poste. Fue trasladado de urgencia al hospital de San Lorenzo, pero los médicos no pudieron hacer nada por la gravedad del golpe.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo