Un chofer bajó a dos ladrones del colectivo a palazos

“En ese momento éramos todas mujeres las que estábamos en el colectivo; nos fuimos todas a la parte trasera, pero el chofer en la lucha no nos podía abrir la puerta para bajar y pedir ayuda”, relató Lorena.

Un nuevo hecho de inseguridad en un colectivo de pasajeros ocurrió este viernes por la tarde en Rosario, con la salvedad de que esta vez no tuvo consecuencias negativas por la valentía del chofer, que enfrentó a los ladrones con el palo que se usa habitualmente para revisar los neumáticos.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo