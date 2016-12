Un colectivo chocó el kiosco de diarios de Urquiza y Cafferata

“Por lo que me dijo mi hermano el colectivo dobló demasiado fuerte”, concluyó.

Pascuttini le contó al periodista Juan Pedro Aleart que “este puesto ya no sirve más, tendremos que hablar con el sindicato para ver cómo se repone, pero lo importante es que no hay víctimas; los fierros se arreglan”.

En el lugar se encontraba Aurelio José “Coco” Pascuttini, ex jugador y coordinador de inferiores de Central, cuyo hermano es el propietario del puesto de diarios que ya es un clásico de esa esquina del barrio Luis Agote, donde también hay un popular bar.

Y agregó que “por suerte la empleada estaba afuera del quiosco y no hubo que lamentar heridos”.

Un colectivo del transporte público de pasajeros impactó y destruyó el kiosco de diarios y revistas ubicado en Urquiza y Cafferata. El puesto pertenece al hermano de José “Coco” Pascuttini, ex futbolista y coordinador de divisiones inferiores de Rosario Central. En ese lugar se encuentra un corralito de Aguas Santafesinas y el tránsito estuvo cortado por unos instantes.

