Un especialista advierte que se podría producir una pandemia global

Por su parte el profesor de salud pública internacional del London School of Hygiene & Tropical Medicine, Jimmy Whitworth, expresó que: “Las enfermedades infecciosas no respetan fronteras”. El expetó utiliza para su investigación y predecir la probabilidades de una pandemia los datos aportados por la Organización Mundial de la Salud que alerta de cientos de pequeños brotes infecciosos cada mes. “Hay grupos pequeños de brotes ocurriendo todo el tiempo, en todo el mundo”, afirma Whitworth.

