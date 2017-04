Un estudio reveló toxicidad en cubos mágicos

Otra decisión fundamental de la Conferencia del Convenio de Estocolmo a realizarse del 24 de abril al 5 de mayo en Ginebra, Suiza, será establecer límites a los residuos peligrosos. Dichos límites de protección harían que los desechos estuvieran sujetos a las obligaciones de destrucción del tratado, no permitiendo su reciclado. Sorprendentemente, algunos niveles de sustancias químicas tóxicas en productos para niños/as, en este estudio, también excedieron los límites propuestos para residuos peligrosos.

En Argentina, el relevamiento estuvo a cargo de la ONG socioambiental Taller Ecologista, la cual envió 7 juguetes tipo cubo de rubik para su análisis a la República Checa. “Las sustancias químicas tóxicas de los residuos electrónicos no deberían estar presentes en los juguetes para niños/as. Este problema necesita ser abordado de manera urgente y responsable a nivel nacional e internacional”, agregó Bianco.

La investigación de productos de 26 países, incluyendo Argentina, detectó que el 90% de las muestras contenían OctaBDE o DecaBDE, y que casi la mitad de ellos (43%) contenía HBCD. Estas tres sustancias tóxicas son usadas en las cubiertas protectoras de los productos electrónicos, y de no ser retiradas, cuando el plástico se recicla se incorporan a los nuevos productos.

