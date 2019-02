Un ex compañero en Harvard dice que el dueño de Facebook no sabe qué es la amistad

Aaron Greenspan fue compañero de Mark Zuckerberg en Harvard y asegura que el dueño de Facebook le robó varias ideas con las que armó Hacebook. “Éramos amigos”, le dijo Greenspan a la BBC.

Convertido en empresario tecnológico –es el presidente y CEO de Think Computer– Greenspan es ahora una voz crítica de Facebook. Su última acusación vio la luz a finales de enero: un informe de 75 páginas en el que asegura que la mitad de las cuentas de la red social son falsas.

Greenspan sostiene que su amigo de la universidad lo traicionó.

El motivo que lo distanció de Zuckerberg fue el mismo que le unió a él: crear una red social.

"¡Qué ironía! Mark, que ha definido la amistad para prácticamente toda una generación, ni siquiera sabe lo que significa esa palabra", dice Greenspan.

Y relata: “Yo creé mi propio Facebook, 'The Facebook' en 2003. Mark me copió varias cosas y las puso en su Facebook (que también se llamaba 'The Facebook'). Por un corto periodo de tiempo, desde febrero de 2004 hasta mayo o junio de 2005, hubo dos 'facebooks' gestionados por estudiantes de Harvard", asegura el ingeniero informático.

El de Greenspan se trataba de un sistema originalmente llamado houseSYSTEM para entrar en contacto con otros estudiantes universitarios y volcar la vida social universitaria en el plano digital.

"La idea de crear un portal de estudiantes integrado que tuviera una biografía, un calendario de eventos, álbumes de fotos, grupos... fue mía", señala Greenspan, quien dice que envió un email a los estudiantes de Harvard anunciando su plataforma cuatro meses antes de que Zuckerberg lanzara la suya.

El ex amigo de Mark Zuckerberg.

"Subestimé su capacidad de actuar de manera tan interesada. Yo todavía pensaba entonces que Mark era mi amigo, porque él así me lo dijo. Estaba molesto con él a nivel personal, pero no era capaz de comprender realmente lo que hizo ni por qué", dice ahora.

Greenspan llegó a un acuerdo confidencial con Zuckerberg en 2009, cuando el CEO de la red social trató de registrar la palabra "facebook" como marca.