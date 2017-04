Un fallo polémico recorta la condena al padre Grassi

Sin embargo, el abogado querellante Juan Pablo Gallego pedía que al ex titular de la Fundación Felices Los Niños se le imputen otros dos casos de abuso, y se le duplique la condena actual.

No obstante, el actual abogado de Grassi, Rodrigo González, dijo que ahora pedirán la libertad condicional del cura ya que, desde su punto de vista, habría cumplido dos tercios de su condena. Para eso, suman los años que lleva en Campana más aquellos donde “no tuvo una libertad plena” durante el proceso por las restricciones que se le habían impuesto. “Esta va a ser una nueva discusión”, afirmó González.

