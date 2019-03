Un gorila suelto en un pueblo de San Luis

La policía de San Luis buscaba determinar el paradero de un gorila o mono que fue visto por varios vecinos en la localidad de Quines, ubicada 130 kilómetros al norte de la capital provincial. Según lo denunciado, no atacó a ningún animal ni a personas.

Marcelo Díaz, jefe de la Unidad Ambiental 5 de la fuerza policial local, contó a Télam que no es habitual la presencia de primates en la zona, "salvo que se trate de una mascota que haya estado escondida y se fugó, o es un animal que fue dejado abandonado intencionalmente", dudó.

Dos vecinos denunciaron a las autoridades que vieron a una figura "como de un gorila", que saltaba con facilidad los alambrados de los campos. Aparentemente no atacó a personas ni animales y fue visto en patios de hogares ubicados en la periferia de Quines, en donde hay vegetación espesa.

Cuando se difundió la noticia, surgieron nuevos testimonios. A partir de ello, las autoridades montaron un operativo utilizando drones y cebos.

"Por ahora se trata de un extraño ser, pero las descripciones de las personas que lo han visto y las huellas encontradas en distintos lugares nos llevan a pensar que se trata de un primate, pero sin tener certezas totales", explicó.

"Se come todas las manzanas y las bananas que dejamos en distintos lugares para determinar su paradero, y no se está movilizando en una zona muy amplia", de acuerdo con los rastros encontrados en la tierra, señaló el funcionario policial. Hasta ahora el misterio no fue develado.