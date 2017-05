Un hombre durmió durante 6 días con el cadáver de su esposa

"La muerte parece ser un tema tabú en nuestra sociedad. Nadie quiere hablar de ello", explicó Davison y agregó: "No quería que acabara en una funeraria. Prefería cuidar de ella en nuestra casa y tenerla en la habitación para poder dormir con ella".

Wendy Davison de 50 años murió en su casa de Derby, en el Reino Unido, debido a una enfermedad terminal. Su marido Russell Davison no pudo superar la pérdida y decidió mantenerse junto al cuerpo en su cama para evitar que termine en la morgue.

