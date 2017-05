Un hombre murió en choque de motos en Circunvalación y Uriburu

En contacto con el periodista Fernando Carrafiello de Radio 2, Prunotto confirmó la muerte de solo uno de los dos motociclistas involucrados. El otro, aseguró, presentaba lesiones que no eran de gravedad y fue demorado. No descartaban la participación de un tercer vehículo.

