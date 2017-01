Un hotel quedó sepultado bajo una avalancha en Italia

Según los primeros testimonios de los equipos de rescate, el hotel está parcialmente derrumbado y completamente sepultado bajo la nieve, y se ven algunas luces, pero no llegan voces de su interior.

Los dos rescatados se encontraban en estado de hipotermia cuando fueron rescatados, pero su estado no corre peligro.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo