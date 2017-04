Un incendio causó severos daños en un local de iluminación de Pichincha

Las pérdidas eran sólo materiales, tanto de parte de la mercadería como de los vidrios de ambas calles que padecieron destrozos. Fuentes policiales confirmaron que no hubo lesionados.

El tradicional negocio de venta de luminarias, el Mercado de las Luces , ubicado en una esquina de Pichincha, sufrió un incendio anoche. Las llamas fueron sofocadas por los bomberos pero el local sufrió roturas en sus vidrios y mercadería. No hubo que lamentar heridos.

