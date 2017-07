Un joven pesa 17 kilos, tiene una severa enfermedad y posó desnudo para concientizar

“Quiero mostrar que el cuerpo y la apariencia no han tenido mucho impacto en mí o mis logros y nunca han impedido alcanzar mis metas. Espero que esta publicación llegue al mayor número de personas para dar un poco más de profundidad a la forma de mirar y pensar en los demás con respecto a la apariencia”, escribió en su blog Torstein

Los padres del joven cuentan que cuando a su hijo le diagnosticaron la enfermedad hicieron todo lo posible para que su educación fuera la misma que la de sus otros hermanos con el objetivo de lograr la mismas oportunidades, según indica La Vanguardia online en un artículo en el que publica las imágenes. “Con el tiempo los estudios y la política me dieron la convicción de que era posible lograr mis objetivos sin ser perfecto”, explicó Torstein.

