Un nene hizo llorar a una notera con su desgarradora historia

“En mi casa somos cinco, yo vengo a buscar comida para mis hermanos. Mi mamá está todo el día a mate para que nosotros podamos comer”, dijo. La periodista lloró y no pudo seguir la nota.

El informe ya había tenido un punto de inflexión emotiva cuando una de las chicas reconoció: “Nos duele en el alma cuando vienen muchos chiquitos y les tenemos que decir que no les podemos dar de comer porque no hay vacantes”.

Una periodista de Crónica TV no pudo contener las lágrimas en un merendero de la villa 21-24 de Zavaleta, en la ciudad de Buenos Aires, cuando un chico que se estaba alimentando allí le transimitió su desgarradora historia de vida.

