Un niño padece una rara enfermedad que le deformó el rostro

El elevado costo del tratamiento para que Amara pueda llevar una vida digna llevaron a su madre a abrir una cuenta para recaudar fondos. “Quiero mejorar la calidad de vida de mi hijo y luchar contra la mirada social que lo ha condenado a sentirse como un monstruo. Él no sabe lo que es tener amigos”, concluyó.

La mujer consultó a varios cirujanos plásticos para averiguar si se pueden sacar los tumores de sus ojos, pero los médicos no han sido optimistas y le recomendaron que le enseñe a su hijo el lenguaje braille.

