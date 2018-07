Un periodista rosarino fue premiado del otro lado del mundo

El periodista rosarino Juan Chiummiento fue distinguido por el gobierno de Kazajistán, en el marco de un certamen mundial que premia artículos publicados por medios extranjeros sobre ese país.



Chiummiento visitó Kazajistán durante 2017, dentro de un viaje de 7 meses por la región de Asia Central que incluyó visitas a Irán, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán, entre otros destinos.



"Antes de visitar Almaty, la principal urbe de Kazajistán, me puse en contacto con el embajador en Brasil, que tiene jurisdicción sobre Latinoamérica. En ese momento él me facilitó algunas cuestiones allí, y a la vuelta de mi recorrido me comentó sobre el concurso", relató el periodista, quien recibió la noticia del premio esta semana de parte del representante diplomático.



El certamen –que lleva ya cinco ediciones y tiene por título "Kazajistán a través de los ojos de la prensa extranjera"– incluyó cinco premios, uno por cada continente. El rosarino fue galardonado en la categoría "América" por una crónica sobre Almaty, ciudad que está en proceso de hermanamiento con Rosario a partir de gestiones que lleva adelante el Centro Cultural de Kazajistán en nuestra localidad.



"Algunos la llaman la Nueva York de Asia Central. Aunque puede sonar algo exagerado, lo cierto es que parece una ciudad que no tiene nada que envidiarle a otras, con avenidas amplias, frondosos bulevares y grandes espacios verdes. Si bien hay mucho tránsito el respeto por el peatón es sensacional", describió Chiummiento.



Ya de vuelta en su ciudad natal, el periodista hoy participa en diversos medios de comunicación. Durante su viaje colaboró con la revista digital Conocedores y el suplemento Mirador Provincial del diario Clarín.