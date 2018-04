Un precio levadura: el pan aumenta otra vez

Una vez más aumenta el precio del pan. Como si se tratara de la levadura que se usa para su producción, el costo crece más y más. Desde la Federación Nacional de Panaderos confirmaron que se viene un incremento de entre el 5 y el 10 por ciento, por lo que en algunas panaderías el kilo se venderá a más de 60 pesos. En Buenos Aires está prevista una manifestación de panaderos que regalarán 5 kilos de mercadería en contra de las subas tarifarias.

De acuerdo a lo que informó el periodista Fernando Carrafiello en Radiópolis (Radio 2), el pan volverá a subir de previo entre un 5 y un 10 por ciento. El referente del sector, Jorge Vitantonio, confirmó la suba que deja en más de 60 pesos el kilo del producto y señaló: “Es un combo de problemas”.

En ese sentido, brindó algunas consideraciones: “Están los aumentos de las tarifas que afectan a los negocios y a los clientes a los que ya no les alcanza la plata y no consumen. También –incluyó en la lista de causas– estamos a fin de abril y no tuvimos fresco y a esto se junta el aumento sin techo de la harina”, precisó. Sobre éste último dato, observó: “La bolsa ya se paga 545 pesos, aumenta hasta dos veces por semana”.

Finalmente, lamentó: “La gente no puede seguir pagando tanto aumento y nosotros aguantamos lo que podemos”.

Panazo

A raíz del aumento de tarifas anunciada por el Gobierno la semana pasada, los panaderos de la provincia de Buenos Aires decidieron repartir hoy 5000 kilos de pan frente al Congreso nacional, según informa Télam.

"Hay panaderías que tardan seis días para pagar la luz. A eso hay que sumarle el gas, el agua. Nosotros creemos que ya es un abuso indiscriminado para nuestro sector", afirmó el presidente de Centro de Industriales Panaderos del Oeste (Cipod), Rodolfo Silva.

En un comunicado, la entidad precisó que los aumentos en las tarifasalcanzaron el 1490% en el servicio eléctrico, el 1297% en gas y el 996% en agua, además de las subas "indiscriminadas" en las materias primas.

Sobre los insumos, desde la cámara empresaria indicaron que "la bolsa de harina de 50 kilos tuvo un incremento del 50% entre enero y abril".

En ese contexto, la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) y la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires adelantaron una nueva suba en los próximos días, debido al incremento de las tarifas y la especulación de los molinos respecto del precio internacional del trigo.

"Las ventas en las panaderías cayeron un 70%", dijo Silva y atribuyó la merma a "la baja en el poder adquisitivo de los consumidores".