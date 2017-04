Un proyecto para aliviar el bolsillo de las mujeres menstruantes

Un proyecto propone en el Concejo que se distribuyan gratuitamente los productos necesarios para transitar la menstruación. La iniciativa de la edila Norma López sostiene que el gasto anual fijo es de unos mil pesos por lo que la Municipalidad debería ponerlos a disposición. Se trata de toallas higiénicas (descartables o reutilizables), tampones, copas menstruales, esponjas marinas y ropa interior absorbente.

La presidenta del bloque FPV-PJ, Norma López, creó el Programa de provisión gratuita de elementos para la gestión menstrual para niñas y mujeres. “La verdad es que las mujeres tenemos costos fijos altos y el Estado no tiene una mirada sobre ‘precios cuidados’ en cuanto a elementos de protección de nuestra salud. Hoy las mujeres menstruantes tienen un gasto fijo anual que oscila los 1000 pesos, casi lo que cobran quienes en sectores vulnerables la Asignación Universal por Hijo”, indicó.

La concejala López explicó los objetivos de esta iniciativa: “Trabajamos en esta propuesta porque creemos que el Municipio debería proveer de manera gratuita en establecimientos públicos estos elementos y tenerlos a disposición de quien lo requiera sin mediación alguna. Y además brindar asistencia y capacitación sobre los aspectos que conciernen a la higiene y salud durante el ciclo menstrual”. El Ejecutivo, según el proyecto, podrá que gestionar los convenios correspondientes con empresas del sector privado que elaboren estos elementos de gestión menstrual para que puedan ser proveídos.

La idea es contribuir a la mejora de la economía familiar. “La situación de desigualdad entre varones y mujeres, económicamente hablando, tiene que ver en este caso en que se agrava en las poblaciones de bajos ingresos, ya que el gasto por estos elementos tiene un costo anual de entre $ 700 y $ 1200, es decir, equivale casi al monto de una Asignación Universal por Hijo”.

López consideró que desde el Estado no hay políticas de precios que colaboren a afrontar este gasto de un modo que no implique discriminación para las mujeres. “Los productos del programa Precios Cuidados, válidos entre el 6 de enero y el 7 de mayo de 2017, tienen 15 opciones distintas de shampoo y 13 de desodorantes, pero solo una opción de productos de gestión menstrual: toallas higiénicas en un empaque de 8 unidades que no es el más conveniente”, afirmó.