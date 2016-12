Un rosa de inestabilidad para otro cielo nublado

Los delfines que marcan el tiempo seguían rosados, lilas. Esos son los colores de la inestabilidad. Afuera, el cielo amanecía nublado y el aire pesaba toneladas. El pronóstico no descarta lluvias para la mañana.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo