Un taxi cayó dentro de un pozo de desagüe en Francia y Güemes

Se investigaban las causas del hecho y el taxista declaró a la policía que otro vehículo lo encerró y no pudo evitar caer al hueco en el pavimento, que es una de las bocas del túnel de la obra anunciada tiempo atrás por el gobierno provincial.

