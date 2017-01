Una beba cordobesa fue picada por un alacrán y está grave

Asimismo, indicó que rápidamente se le aplicó suero contra el veneno del alacrán y se la internó en el servicio de cuidados intermedios pediátricos con monitoreo y asistencia médica constante, y si bien en un primer momento se evaluaba trasladarla a la capital cordobesa, por el momento se recupera bien y no sería necesario.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo