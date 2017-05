Una cámara de vigilancia sería clave para dar con el asesino del almacenero

En contacto con la prensa, Coria aclaró que el sospechoso del crimen no está identificado pero apuntó a una cámara de seguridad cercana a la granjita de Picatti, en Levi al 3100. La grabación es materia de investigación y por ende el fiscal no entró en detalles.

Las imágenes de la cámara de videovigilancia de una casa cercana a la despensa de Edgardo Picatti sería clave para identificar a su asesino. El fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Rafael Coria, aclaró que por la importancia del material no se revelarán detalles.

