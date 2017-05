Una feria de consumo inteligente en la plaza Pringles

“Este tipo de acciones promueven relaciones comerciales voluntarias y justas entre productores y consumidores, basadas en la no explotación de mano de obra y la sustentabilidad del medioambiente”, señaló el secretario de Economía Social, Nicolás Gianelloni.

