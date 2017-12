Una foto que indigna: una nena toma agua de un charco

La semana pasada, en la que se registraron altas temperaturas en distintos puntos del país, se viralizó a través de las redes sociales una foto sacada en Misiones de una nena, de aparentes condiciones económicas vulnerables, que en medio del intenso calor tomó agua del piso.

La foto publicada en el Facebook del periodista misionero Migue Ríos el pasado jueves –cuando se registraron 38 grados– fue tomada en Posadas. “Mientras el país se prende fuego, esta niña guaraní se hidrata desde el suelo. ¿Algo estamos haciendo mal como sociedad, no?”, comentó.

La imagen se viralizó y despertó críticas de varios usuarios de Facebook por haberla subido supuestamente sin haber ayudado a la pequeña. "Estoy más que seguro que muchos de los que opinan criticando son los mismo que cuando lo ven en la calle se ponen a criticar en vez de hacer algo por cambiar esa realidad. ¿Por qué la foto fue subida? Para que de una vez por todas se tome debate social respecto a un problema que muchas veces como nadie reclama nada, no se hace nada, y los que deberían hacer algo, se llenan los bolsillos. Y no quiero dar nombres pero que vean que es una problemática que de una vez por todas se debe tomar carta en el asunto, ya que cada vez son más las familias en esa situación de calle, a un punto que la sociedad le rechaza un vaso de agua, y ellos mismo te lo cuentan. Es una foto para cuestionarnos muchas cosas y que se den cuenta de una vez por todas que ellos no eligen vivir así, sino la situación en que viven les llevo a eso", respondió a una mujer que lo cuestionó.

"Quiero aclarar que esos chicos fueron después asistidos. La foto fue tomada por un peatón, y la cual me llego a mi y yo tome la decisión de subirla en mi Facebook para que tomen conciencia de una vez por todas en la realidad que estamos viviendo. Creo que la mejor manera de protestar es esta, ya que los que deberían encargarse de ellos el único interés que tienen es robar. ¡Dejemos de tapar el sol con la mano y de una buena vez que se hagan cargo, si no salgamos a escracharlos!", agregó sobre lo que ocurrió después de que la niña fue fotografiada.