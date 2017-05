Una mujer mayor murió tras ser atropellada al cruzar la calle

Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el conductor quedó demorado, fue fichado y se le formó una causa por homicidio culposo pero, al no tener antecedentes, recuperó la libertad en horas de la tarde. Se le realizaron los exámenes alcoholemia y alcoholuria. Intervino el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) y el fiscal de la Unidad de Homicidios Culposos Walter Jurado.

La víctima, identificada como Victoria C de 88 años, fue llevada en una ambulancia privada al Pami II, donde murió.

