Una propiedad en el chocolate que mata células cancerosas

En el laboratorio, los especialistas del IPN también han combinado la epicatequina con otros fármacos que se utilizan actualmente en terapias clínicas y comprobaron que acelera su efecto y disminuye la cantidad requerida de fármacos. No obstante, en estudio en animales vieron que en el cuerpo de un ratón de laboratorio la epicatequina modificada puede ser metabolizada y no llegar a la célula cancerígena.

"Fue un hallazgo importante porque si bien los tratamientos anticancerígenos actuales provocan esa reacción, no distinguen entre células cancerosas y células normales, por ello, generan efectos secundarios adversos en los pacientes con cáncer", señaló el investigador. Todos estos estudios han sido realizados en el laboratorio con cultivos celulares, pero ahora los científicos realizan investigaciones en modelos animales para comprobar su inocuidad en seres vivos.

