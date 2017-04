Una propina cambió la vida de una moza

Al día siguiente los australianos volvieron al restaurante y ofrecieron a Cayla pagarle un préstamo estudiantil y su deuda que ascendía a 10 mil dólares. “Me quedé en shock. Aún no lo puedo creer. Quiero hacer que se sientan orgullosos. Tomaré esta oportunidad y trataré de ser mejor persona cada día. Voy a retomar sus estudios y me voy a inscribir en Bellas Artes y Economía”.

Una vez que la pareja terminó la cena, pagó y dejó una generosa propina de 400 dólares, el doble de lo que habían gastado esa noche. “Cuando vi la suma de dinero extra me sorprendió, nunca me habían dado una propina tan alta”, dijo la joven.

Chandara trabaja un turno en Cheesecake Factory para luego ingresar a Noi Thai Cuisine, en este último atendió a un matrimonio australiano que entre platos se enteraron de su historia. “Me preguntaron de dónde era y les expliqué que me había mudado aquí para estudiar pero como tenía deudas no podía volver a la universidad”, relató a la cadena de televisión local KHON.

