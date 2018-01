Una pyme está sin luz desde el lunes: "No producimos y perdemos ventas"

Una pequeña empresa de Nuevo Alberdi dedicada a la fabricación de productos mecánicos para el agro no puede trabajar desde el pasado lunes por falta de luz. La firma perdió ventas porque no alcanzó a producir lo comprometido con sus clientes y a este panorama se suma que hay 28 empleados que además deberán afrontar pérdidas económicas por sumar muchas horas sin trabajo.

En diálogo con el periodista Daniel Amoroso (De 12 a 14, El Tres), Mariana, la dueña de la empresa, señaló que la semana pasada tuvieron cortes de luz el jueves y viernes. Sin embargo, desde el lunes pasado que no volvieron a tener el servicio. "Las máquinas funcionan con trifásica. Nos vemos afectados en producción y en ventas", comentó.

"Desde el lunes no se produce nada. Los trabajadores se vuelven a sus casas. Hicimos reclamos como como cualquier usuario. Llamamos al teléfono de la EPE. Llegamos a hacer hasta dos reclamos por día. También notas. Nos dicen que es un problema en la red aérea, pero no tuvimos ninguna respuesta", aseveró Mariana al tiempo que agregó: "Perdimos ventas y clientes".

En tanto, el delegado de los trabajadores expresó preocupación por no poder trabajar y por perder dinero por las horas sin realizar tareas. "Es un perjuicio para nosotros. Son horas que no podemos cobrar. La empresa se hace cargo de una parte y nosotros afrontamos una pérdida. Tenemos incertidumbre de no saber cuándo se solucionará esto", indicó.