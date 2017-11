Una taxista denunció a Bilardo por acoso y él se defendió: "Está loca"

Una taxista denunció a Carlos Bilardo por acoso callejero en un viaje que hizo a la radio La Red donde tiene un programa cada noche.

"Me tocó el brazo y me dijo: 'qué piel suave tenés' y yo le dije que 'por favor no me toque'. No emití más sonido, hasta que me pregunta si era casada, que le gustaría salir conmigo. Me dijo que nadie se tenía que enterar, que era algo entre él y yo, y no se bajaba cuando llegamos a la radio. Y no se bajó hasta que obtuvo mi número celular", relató la taxista en la denuncia policial.

"Le puse solo mi número y antes de irse me dice 'te voy a invitar a salir a un lugar muy lindo, para que conozcas mi oficina en Corrientes y Esmeralda, y te voy a invitar a un lugar íntimo", afirmó.

Más tarde llegó la defensa del técnico campeón del Mundo en 1986: "No sé quién es, yo tomo taxis siempre. Pude haber viajado, pero ¿cómo voy a invitarla a salir? Yo estoy casado. ¿Cómo le voy a decir eso?", le dijo el Narigón al sitio Primicias Ya.

Y tras esta declaración afirmó "Nunca la toqué, lo juro por mi hija. Está loca. Yo no le pido nada a nadie. No se cómo carajo nace esto. Tengo ganas de hacerle juicio yo".