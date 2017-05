Unesco premia la mejor tesis en ciencias sociales y humanas

UNESCO anunció que está abierto el plazo para participar del Premio UNESCO/Juan Bosch para la promoción de la investigación en ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Este certamen internacional tiene como objetivo promover el trabajo de realizado por jóvenes investigadores de América Latina y el Caribe en el campo de las ciencias sociales y humanas, premiando a la mejor tesis que contribuya significativamente a la investigación y formulación de políticas de desarrollo.

Según publica Universia, las candidaturas deberán ser presentadas junto con una carta de recomendación escrita en la que deberá figurar: una reseña del historial y las realizaciones del candidato; un resumen de la labor realizada o de los resultados obtenidos gracias a ella, así como las publicaciones y otros documentos conexos particularmente destacados, que se someten a la consideración del jurado; y una presentación de la contribución del candidato a los objetivos del Premio.

El premio consiste en la suma de 10.000 dólares que podrá dividirse equitativamente entre un máximo de tres ganadores. Asimismo, si se cuenta con los medios económicos suficientes, el premio comprenderá también la publicación de la tesis ganadora bajo el patrocinio de UNESCO.

Para postularse, el candidato deberá enviar por correo (originales) y correo electrónico la documentación antes del 30 de mayo de 2017. Es importante destacar que las candidaturas no pueden ser presentadas de forma particular, sino que deberán hacerlo a través de una institución. Cada país miembro de la UNESCO no podrá presentar más de tres candidaturas.

Más info: bases completas del concurso | folleto explicativo del concurso